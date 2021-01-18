إبراهيم عبدالله: قيمة جميع عقود لاعبي الزمالك تبلغ 257 مليون جنيه في السنة الواحدة

أكد إبراهيم عبد الله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، أن المجلس نجح في توفير 75 مليون جنيه لخزينة النادي الشهر الماضي.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "إن العلاقة بين النادي ولاعبيه لا تسمح بالإفصاح على عقود أي لاعب على حدة باعتبارها اسرار تحميها العلاقة التعاقدية".

وتابع: "قيمة جميع عقود لاعبي الزمالك تبلغ 257 مليون جنيه في السنة الواحدة".

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إصدار بيان منذ قليل بشأن استضافة ملعب بتروسبورت لـ مباراة الزمالك المقبلة.





وجاء نص الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات .





وشدد البيان ، علي ان هناك ارتباطا بالعلاقات الوثيقة التي يرتبط بها نادي الزمالك مع المسئولين في المنشآت الرياضية والتي يسودها الود والاحترام والتعاون لمصلحة الكرة المصرية فإن إدارة نادي الزمالك تتقدم بتوجيه الشكر والتقدير للسيد / زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت بشأن موافقة سيادته على استضافة ملعب بتروسبورت لمباراة فريق الزمالك مع نظيره الجونة بالدوري العام وذلك رغم توالي المباريات للفرق المصرية أو العربية والإفريقية على ملعب بتروسبورت .



