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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:41 ص
الأهلي
الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس القادم، في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خوض تدريبات اليوم الاثنين، دون الحصول على راحة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدروي المصري الممتاز.
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