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أخبار العالم

تنزانيا: نعتزم استيراد لقاحات كورونا.. وسنعتمد على الأعشاب لحماية مواطنينا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة التنزانية أن تنزانيا لا تعتزم استيراد أي لقاحات لعلاج فيروس كورونا / كوفيد -19 / وأنها ستعتمد على الأعشاب المحلية، لحماية مواطنيها من مرض كورونا.
وقال جيرالد تشامى المتحدث باسم وزارة الصحة التنزانية "إنه ليست هناك خطط لاستيراد لقاح لعلاج فيروس كورونا / كوفيد – 19 / وإن خبراءنا وعلماءنا مازالوا يجرون أبحاثًا وتجارب أكلينيكية على أعشاب محلية لإمكانية استخدامها في علاج فيروس كوفيد -19".
وأعرب المتحدث عن شكوكه بشأن مستويات فعالية اللقاحات المعلن عنها حاليا على مستوى العالم، وزعم أن فترة إنتاجها لا تضمن بشكل كاف حدًا أقصى للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة التنزانية قائلًا "إن الأمر يستغرق فترة لا تقل عن ستة أشهر لإيجاد لقاح أو علاج لهذا المرض ولقد اعتمدنا على أنفسنا منذ تفشى وباء كورونا، وإنني لست متأكدًا من أنه إذا كان من الحكمة أن نستورد لقاحا ونوزعه على المواطنين دون إجراء تجارب أكلينيكية للموافقة على ما إذا كان آمنا بالنسبة لمواطنينا أم لا".
يذكر أنه ليست هناك معلومات متوافرة في تنزانيا بشأن عدد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا نتيجة لموقف الحكومة التنزانية بشأن الفيروس، حيث أعلن الرئيس التنزاني جون بومب ماجوفولى أن بلاده خالية من فيروس كورونا ولم يفرض أي حظر تجول أو حجر صحي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه بعض الدول مثل الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى تنزانيا لتجنب مخاطر الإصابة بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن تنزانيا تعتبر من أوائل الدول الأفريقية التي تسير على نهج مدغشقر للترويج لاستخدام الأعشاب لمكافحة فيروس كورونا.

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