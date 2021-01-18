بعد أمريكا وألمانيا| السعودية الثالث عالميا في استضافة المهاجرين

أظهر تقرير حديث للأمم المتحدة عن الهجرة الدولية، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا وإسلاميًا من حيث عدد الأشخاص الذين يقيمون ويعملون فيها.





ووفقًا لتقرير "الهجرة الدولية لعام 2020" الصادر عن الأمم المتحدة، فقلصت جائحة كورونا حركة الهجرة بنحو 30 %، حيث تم رصد تراجعًا بأكثر من مليونين في عدد المهاجرين بين عامَي 2019 و2020.





وكشف التقرير أن ثلثي المهاجرين الدوليين يعيشون في 20 دولة فقط، وظلت الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الأكبر حيث تستضيف 51 مليون مهاجر دولي؛ أي ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي.





فيما تستضيف ألمانيا ثاني أكبر عدد من المهاجرين بنحو 16 مليونا، تليها المملكة العربية السعودية (13 مليونًا) والاتحاد الروسي (12 مليونًا) والمملكة المتحدة (9 ملايين).





وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، بلغ 281 مليون شخص حتى نهاية عام 2020 بعد أن كان 173 مليونًا في عام 2000، و221 مليونًا عام 2010، مشيرًا إلى أن المهاجرين الدوليين يمثلون حاليًا نحو 3.6% من سكان العالم.





ووفقًا للتقرير فإن الهنود يعدون أكثر المهاجرين حول العالم، حيث إن هناك 18 مليونا منهم يعيشون خارج بلدهم، يليهم المكسيكيون والروس بـ 11 مليونًا لكل منهما.