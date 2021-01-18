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رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:58 ص
مران الأهلي
مران الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
ينتظم جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن «أجايي» مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم وغدا، بشكل منفرد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة البنك الأهلي غدا. 

يذكر أن أجايي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق والمباريات خلال الفترة الماضية؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي. 

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدروي المصري الممتاز.

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