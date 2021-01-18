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ثقافة

رحلة العائلة المقدسة وهروب المسيح إلى مصر في ثقافة الأقصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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طارق موسى

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة"

 وتحدث ثروت جبره عن رحلة العائلة وميلاد السيد المسيح وإضطهاد هيرودس للمسيح وهروب المسيح إلى مصر ودخوله أرض مصر والذهاب إلى صعيد مصر، كما نظم قصر ثقافة حوض الرمال إحتفالية عيد الميلاد المجيد أونلاين تضمنت محاضرة عن "ميلاد السيد المسيح" 

وتحدث القس أرمانيوس فريد عن رحلة السيد المسيح من فلسطين إلي مصر وإستقبال أهل مصر ونشر المحبة والمسره، وعن روابط الصداقة بين أبناء الوطن الواحد، بالإضافة إلى  أمسية شعرية للشاعر السيد حلمي السيد بعنوان عيد سعيد وتهنئة الأخوة الأقباط

بجانب ذلك تم  تكريم الأنبا أرمانيونس فريد راعي كنيسة السيدة العذراء بالأقصر والأمين المساعد لبيت العائلة المصري الذي يرأسه الإمام شيخ الأزهر أحمد الطيب وإهداء درع المحبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "تعزيز الثقة بالنفس" وأوضحت هبة أمين تعريف الثقة بالنفس والمهام الخاصة بها وثقة الفرد في نفسه ومقومات النجاح التي تصحب الثقة بالنفس وكيفية الخروج والثبات ومواجهة المواقف التي تحتاجها الثقة.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الثقافة العلمية ضرورة لتطوير المجتمع ومعايشة العصر" وأوضح عمرو عبد الصبور النشاط الذهنى المرتبط بالتعلم وتسارع المعارف الإنسانية والدفع إلى الولوج بثقافتنا العلمية، بجانب محاضرة بعنوان "التعايش السلمى ونبذ الحروب"

 وأوضح على حسان أن التعايش طبيعة من طبائع الإنسان وإن كان منفردا بالضرورة، وأن المجتمع المصري صاحب تاريخ في التعايش السلمي ونبذ كل أشكال العنف والحروب لأنه شعب صاحب حضارة وتاريخ

 كذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "تأهيل وتعليم الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة" وأوضح على حسان الأسرة ودورها في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمجتمع ودوره في تقبل ذوي الإحتياجات الخاصة.
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