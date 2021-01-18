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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:23 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة بسوق العبور
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هاجر رزق
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات اليوم، الاثنين الموافق18-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث 

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 1.75جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض 3 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب بــ 3.5 جنيه، والبلدي بـ 3 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ25 جنيهًا، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5جنيه.

وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.

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