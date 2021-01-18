ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالة الطقس في المملكة.. مدينة سعودية تسجل أقل درجة حرارة اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:14 ص
حالة الطقس في السعودية
حالة الطقس في السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن مدينة حائل سجلت أقل درجة حرارة بين مدن المملكة لتسجل (4.2) درجات مئوية فجر اليوم الاثنين، حسبما نقلت صحيفة "صدى" السعودية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتَي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، وسماءٌ غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

غيوم وضباب وأتربة .. تقلبات جوية تضرب السعودية

توقعات بهطول أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس الجمعة في السعودية

ضباب وغيوم.. تعرف على طقس السعودية اليوم

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من احتمالية سقوط أمطار

ترشيحاتنا

السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

دراسة تظهر أعراضا جديدة بعد التعافي من كورونا

صراع الصدارة يشعل مواجهة منتخبا مصر والسويد بـ مونديال اليد.. الليلة

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

نصائح ذهبية لاستثمار أموالك بشكل مربح صحيح.. شاهد

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور