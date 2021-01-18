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أخبار البلد

صرف 1.5 مليون جنيه منحة المولد النبوي لـ 3109 عاملين غير منتظمين فى بورسعيد

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فورًا.

 وأعلن السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 3109 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من غدا الثلاثاء وحتي 18 فبراير المقبل ، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح إلي مستحقيها . 

وقال: إن إجمالي ما سوف يتم صرفه يبلغ مليون و554 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.


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