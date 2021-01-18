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فن

بعد 6 أشهر من ولادته .. جاستين تمبرليك يكشف اسم طفله الثاني

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:53 ص
جاستين تمبرليك وزوجته
جاستين تمبرليك وزوجته
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شروق ابراهيم

أكد المغني الامريكي جاستين تمبرليك ان هو وزوجته جيسكيا بيل استقبلا طفلهما الثاني قبل 6 اشهر خلال ظهوره في برنامج  Ellen show مع الاعلامية الين دي جينيرس. 

وقال جاستين تمبرليك إنه اطلق على نجله اسمه Hebrew  لافتا الى انه يعيش سعادة كبيرة وزوجته لانضمام فرد جديد لعائلتهما مع ابنهما الاول سايلس.

انجبت جيسيكا بيل من جاستين تيمبرليك طفلهما سايلس منذ اربع سنوات، واعتاد تيمبرليك على إخفاء نجله الوحيد عن أنظار وسائل الإعلام للاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية.

يذكر أن آخر أعمال جاستين تيمبرليك الغنائية البوم man of the woods الذي صدر في 2 فبراير 2018.

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