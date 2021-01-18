بعد 6 أشهر من ولادته .. جاستين تمبرليك يكشف اسم طفله الثاني

وقال جاستين تمبرليك إنه اطلق على نجله اسمه Hebrew لافتا الى انه يعيش سعادة كبيرة وزوجته لانضمام فرد جديد لعائلتهما مع ابنهما الاول سايلس.

انجبت جيسيكا بيل من جاستين تيمبرليك طفلهما سايلس منذ اربع سنوات، واعتاد تيمبرليك على إخفاء نجله الوحيد عن أنظار وسائل الإعلام للاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية.



