رئيس بحوث بمعهد صحة الحيوان : ماء المزارع السمكية يزيد من إنتاجية الأرض الزراعية ..فيديو

أكد صلاح عبد الستار حجاج ، رئيس بحوث متفرغ بمعهد صحة الحيوان ، على مشاريع الاستزراع السمكي بالصحراء ، أنه يمكن استخدام ماء المزارع السمكية ، في الزراعة ، فيما بعد ، كما أن السمك يعد سماد طبيعي ، يخرج مواد نتروجينية بالماء ، تزيد من المحاصيل الزراعية .





ولفت صلاح عبد الستار حجاج ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، إلى أن كل كيلو علف يتغذى عليها السمك ، ينتج 130 جرام نيتروجين صافي ، تزيد من الانتاجية الزراعية .





وأشار إلى أنه بمجرد أن عرض فكرته للأستزراع السمكي ، في الأراضي الزراعية ، وجه وزير الزراعة ، إلى تدشين حقل استرشادي ؛ لتطوير الفكرة.





وأوضح أن زراعة الأسماك في المناطق الصحراوية ، ليس بها ضرر من حيث كميات الماء المستخدمة ، مؤكدا أن السمك مستخدم للماء وليس مستهلكا لها.





ولفت إلى أنه يمكن استخدام ماء الأبار بالمشروع ، وبنظام تكثيف عدد السمك في متر الماء الواحد ، حيث وصلت الكثافة لـ 10 كيلو للمتر ، وصولا إلى 20 كيلو للمتر ، في الوقت الحالي.



