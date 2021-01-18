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رئيس بحوث بمعهد صحة الحيوان : ماء المزارع السمكية يزيد من إنتاجية الأرض الزراعية ..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:02 ص
صلاح عبد الستار
صلاح عبد الستار حجاج ، رئيس بحوث متفرع بمعهد صحة الحيوان
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نورهان رأفت
أكد صلاح عبد الستار حجاج ، رئيس بحوث متفرغ بمعهد صحة الحيوان ، على مشاريع الاستزراع السمكي بالصحراء ، أنه يمكن استخدام ماء المزارع السمكية ، في الزراعة ، فيما بعد ، كما أن السمك يعد سماد طبيعي ، يخرج مواد نتروجينية بالماء ، تزيد من المحاصيل الزراعية .

ولفت صلاح عبد الستار حجاج ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، إلى أن كل كيلو علف يتغذى عليها السمك ، ينتج 130 جرام نيتروجين صافي ، تزيد من الانتاجية الزراعية .

وأشار إلى أنه بمجرد أن عرض فكرته للأستزراع السمكي ، في الأراضي الزراعية ، وجه وزير الزراعة ، إلى تدشين حقل استرشادي ؛ لتطوير الفكرة.

وأوضح أن زراعة الأسماك في المناطق الصحراوية ، ليس بها ضرر من حيث كميات الماء المستخدمة ، مؤكدا أن السمك مستخدم للماء وليس مستهلكا لها.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام ماء الأبار بالمشروع ، وبنظام تكثيف عدد السمك في متر الماء الواحد ، حيث وصلت الكثافة لـ 10 كيلو للمتر ، وصولا إلى 20 كيلو للمتر ، في الوقت الحالي.

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