ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تلقي اللقاح.. قرارات جديدة لـ حكومة الإمارات لمواجهة كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:39 ص
علم الإمارات
علم الإمارات
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم الاثنين، تعميمًا لجميع الوزارات والجهات الاتحادية؛ بشأن تعديل إجراءات التصدي لفيروس كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

ووفقًا لبيان الهبئية الذي نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، فمن المقرر أن يتم العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يناير، حيث يتعين على موظفي الحكومة إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح.

وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع توجهات حكومة الإمارات في التصدي لوباء كورونا، والحد من تداعياته، وحفاظًا على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.

ودعا التعميم جميع الجهات الاتحادية على تطبيق إجراءات عدة، تخص موظفيها وموظفي شركات التعهيد والخدمات العامة، وكذلك موظفي الخدمات الاستشارية وبيوت الخبرة التي تتعامل معها، لتحميهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.

وفيما يخص موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، نص البيان على أنه يتعين عليهم إجراء فحص "PCR" كل 7 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح "كوفيد -19".

كما يستثنى من هذا الإجراء الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كورونا وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف PCR لهم كل 7 أيام.

أما موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، فيتعين على تلك الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية، إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 7 أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه، حيث أنه وفي حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص PCR مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويُستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تفتح معابرها البرية أمام مواطني هذه الدولة

قرار عاجل من الإمارات بشأن رفع قيود كورونا عن المساجد

الحكومة: يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع

هيئة الغذاء والدواء السعودية تؤكد سلامة وفعالية لقاح فايزر.. وشددت على هذا الأمر

بدءا من الخميس.. أبو ظبي تقرر العودة لاستقبال السياح الدوليين

ننشر ضوابط السفر للسعودية عبر المنافذ البرية والبحرية

ترشيحاتنا

من ثكنة عسكرية للجنود الإنجليز لأشهر سوق.. قصة حلقة السمك بالأنفوشي

تطور جديد ..الإمارات تعلق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ملك أحمد زاهر عن والدها: بيعيط وهو بيصورني

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

حديقة الحيوان: الفيلة نعيمة نفقت عن عمر 60 سنة ونسعى لشراء فيل آسيوي خلال أشهر.. فيديو

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

بعد تعادل الأهلي أمام البنك.. شوبير يهاجم موسيماني

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

وصول رئيس الوزراء مقر مجلس النواب لعرض بيان عن تنفيذ البرنامج الحكومي

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

هل تعقد امتحانات الاعدادية أونلاين خلال إجازة نصف العام بسبب كورونا ؟ التعليم تجيب

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

زوجته كشفت السبب للمباحث.. مصمم جرافيك يلقي بنفسه من أعلى سطح منزله بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور