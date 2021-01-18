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مدبولي: 32 مليون مصري فقير استفادوا من برامج الحماية الاجتماعية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن اجمالى اطوال الطرق المنفذة ضمن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق  بلغ4500 كيلو متر، كما تم رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم، مصر قفزت 90 مركزا فى مجال جودة الطرق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أنه تم  توقيع اتفاقية لإنشاء اول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون.

وتابع أنه استفادت اكتر من 3.6 مليون اسرة فقيرة وعدد المستفيدين من أصحاب المعاشات وصل الى 10 ملايين مواطن، كما تم تطوير 44 مؤسسة و600 حضانة ومؤسسة رعاية لتاهيل ذوى الاعاقة ضمن برنمج الحماية الاجتماعية ، ودور استضافة السيدات المعرضات للعنف.

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