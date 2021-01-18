قطاع الأعمال: شراكة مع شركة صينية لبدء تصنيع السيارات الكهربائية بمصر

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وأضاف: توقيع اليوم سبقه مجهود كبير للوزارة آخر 6 أشهر مع الوزارات المختلفة، إذ تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية لنشر محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية على المحافظات، كما كان لوزارة الكهرباء دور مهم في تحديد سعر مقبول للشحن والاتفاق مع الشركات الأخرى على سعر تنافسي يكون قريبا من سعر الوقود العادي.



اوضح توفيق، أن وزارة الداخلية لعبت دور في إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية، ولدينا حاليا 300 سيارة تعمل بالكهرباء على أرض مصر.



وتابع: مصر لا تستهدف انتاج سيارات بالكهرباء فقط، لكنها تتطلع الى توطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز امتياز. أقرأ ايضا... وزير المالية: الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد وأضاف: توقيع اليوم سبقه مجهود كبير للوزارة آخر 6 أشهر مع الوزارات المختلفة، إذ تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية لنشر محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية على المحافظات، كما كان لوزارة الكهرباء دور مهم في تحديد سعر مقبول للشحن والاتفاق مع الشركات الأخرى على سعر تنافسي يكون قريبا من سعر الوقود العادي.اوضح توفيق، أن وزارة الداخلية لعبت دور في إصدار تراخيص للسيارات الكهربائية، ولدينا حاليا 300 سيارة تعمل بالكهرباء على أرض مصر.وتابع: مصر لا تستهدف انتاج سيارات بالكهرباء فقط، لكنها تتطلع الى توطين صناعة السيارات الكهربائية والتحول لمركز امتياز.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد شراكة بين شركتى دونج فينج الصينية و النصر لصناعة السيارات لبدء تصنيع السيارات الكهربائية بحضور السفير الصيني بالقاهرة.وقال توفيق اليوم الاثنين، إن وزارته توقع مع شركة دونج فينج عقدين، الأول لبدء إنتاج السيارة الكهربائية والثاني لتأهيل مصنع النصر بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة.