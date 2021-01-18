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اقتصاد

وزير المالية: الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:12 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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محمد يحيى
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ونوه "معيط " في بيان صادر عن مصلحة الضرائب، إلى أنه تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي ، وذلك من خلال وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية ، لافتًا إلى أنه  سوف يتم تلقي الاقترحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021. 

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وأوضح " الوزير " أن مصلحة الضرائب  قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الغرف السياحية ، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية . 

وناشد  " وزير الماليه  " كافة أطراف المجتمع المدني والضريبى بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء ، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية  الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج فى صورة تعكس رؤية مشتركة ، يتحقق معها فى النهاية الهدف من القانون.  

جدير بالذكر أن الموقع  الإلكترونى لوزارة المالية هو http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx// 
والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية هو www.incometax.gov.eg
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