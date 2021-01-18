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44 شركة استثمارية جديدة..مجلس الوزراء:14 مليار دولار صافى حجم الاستثمارات الاجنبية رغم كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى مجال تمويل المشروعات تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين وهما مشروع الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور ومشروع تنفيذ 23 مدرسة جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار جنيه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أنه بلغ صافى حجم الاستثمارات الاجنبية بالرغم من الظروف العبة أكثر من 14 مليار دولار وتأسيس أكثر من 44 شركة استثمارية جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤس أموال 8.3 مليار دولار.

وتابع أنه تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه لمساهمة المشروعات المتعثرة والبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين منها 4 مليارات ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروع، كما تم اطلاق بوابة اليكترونيسة موحدة والانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية الموحدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم انشاء 5 مجمعات صناعية وانشاء اكثر من 2290 وحدة صديقة للبيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، كما تم توفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحوالى 10 مليار جنيه. 
 

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