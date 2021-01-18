مدبولي في البرلمان: 14 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم الظروف الصعبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في مجال التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تم طرح ثلاثة مشروعات خلال العاميين الماضين، وهي مشروع الميناء التجاري بالسادس من أكتوبر ومشروع المبنى الجديد في العبور، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ 24 مدرسة جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار جنيه.





وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، الاثنين، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من تلك الظروف الصعبة بلغ أكثر من 14 مليار دولار، فيما جرى تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال 8.3 مليار دولار و37 ألف و650 للمستثمرين المصريين برؤوس أموال تعادل 7.1 مليار دولار.





وفي سياق آخر، لفت إلى أن إجمالي الدعم المالي لـ دعم الخبز البلدي وصل لـ 113 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أ ن برنامج الاصلاح الاقتصادي يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث أن البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".



