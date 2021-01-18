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أخبار العالم

وسط تحذيرات من أطماع أردوغان في العراق.. شاهد| وزير الدفاع التركي يصل بغداد

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:10 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي يصل بغداد
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قسم الخارجي
وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر ليومين  للقاء كبار المسؤولين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، يستهل أكار لقاءاته الرسمية في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد، في مقر وزارة الدفاع العراقية، كما أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم، ورئيس الجمهورية، برهم صالح.

ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشمل زيارة الوزير التركي بغداد وأربيل أيضًا.

وخلال زيارته إلى أربيل سيتم استقبال آكار من قبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في اجتماعين منفصلين اليوم وغدًا.

وهذه الزيارة ستكون بديلة عن أخرى كانت قد أعلنت وزارة الخارجية العراقية في 12 أغسطس 2020، إلغاءها لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى بغداد، ردًا على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في منطقة سيدكان بأربيل.

وقبل أيام، حذر برلماني من "أطماع" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال.
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