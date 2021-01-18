الإمارات تمنح السفير الأمريكي وسام "زايد الثاني"

منح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السفير الأمريكي، جون راكولتا جونيور، "وسام زايد الثاني".





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك التكريم بمناسبة انتهاء مهام عمل راكولتا سفيرا لأمريكا لدى الإمارات وتقديرًا لمساهمته في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





وقلّد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله، أمس الأحد، السفير راكولتا جونيور الوسام، مثمّنا علاقة البلدين في شتى المجالات، ومتطلّعا إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة.





ووجه قرقاش الشكر إلى السفير الأمريكي على جهوده التي بذلها لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها خلال فترة عمله لدى الدولة.





وأكد أهمية الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدمًا، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.