خالد ميري: مصر لم تعرف التطرف إلا مع ظهور جماعة الاخوان الإرهابية

قال الكاتب خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، انه عندما نتحدث عن حماية الوعي فهذا مجهود مهم، ولكي ينجح ذلك يجب ان تكون هناك رؤية متكاملة للدولة، مؤكدا أن الحضارة المصرية تعد اقدم حضارة في العالم ، وأن الوسطية والاعتدال جزء منها ولم نعرف التطرف الا بظهور جماعة الاخوان الارهابية بمساعدة المخابرات البريطانية.





وأضاف خالد ميري ، خلال فاعليات استراتيجية بناء الوعى 2021، التى تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ان هناك أمثلة كثيره على الوسطية في مصر قائلا: الوسطية هي التي تساعد على تقدم البشرية لافتا الى أن هذه الجماعة خرج من عبائتها كثير من الجماعات مثل داعش ومن على شاكلتها.





واوضح ميري : "يجب ان يكون هناك تصحيح لمفاهيم الدين رغم الجهد الكبير التي يبذله الازهر والأوقاف والإفتاء في هذا الصدد .





وثمن ميري ، على جهد الأوقاف في تصحيح المفاهيم والدعاه والداعايات عليهم، دور مهم وكذلك الإعلام علي دور كبير فنحن مستعدون طول الوقت على القيام بدور التنوير لان هذا دور مهم جدا وواجب علينا القيام به .





وتطرق ميري، الى إن مصر أقدم حضارة والتى كانت الوسطية والاعتدال أهم مايميزها، ولم تعرف مصر التطرف إلا بعد تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على أيدى المخابرات البريطانية، وعند نشأة الجماعة خرجت من عباءتها كل الجماعات المتطرفة مما جعل الغرب يتهم الإسلام بالتطرف نتيجة للإرهاب الذى تمارسه تلك الجماعات.





واوضح ان الإسلام دين الوسطية والاعتدال فتلك الجماعات الإرهابية ، علىى رأسها الإخوان تسلك العنف من أجل الوصول للسلطة وكادت مصر أن تضيع لولا ثورة 30 يونيو التى استعادت الدولة والدين ايضا، فمصر تخوض حربا ضد جماعات التطرف واستغلالهم للدين الإسلامى تحديدا .