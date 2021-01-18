مدبولي : مصر نجحت في إنجاز 100 % من برامج الإصلاح الاقتصادي ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية نجحت في الانتهاء من تنفيذ 100%، من برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من أزمة كورونا، موضحا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية ، التي حافظت على نموها خلال الجائحة.





وأضاف مدبولي ، خلال جلسة بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروع اقتصادي ، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7 %، وهو مالم يحدث منذ 14 عاما .





وتابع ان اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا.





وأوضح ان الحكومة تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، ورغم ذلك تصدت لملفات شائكة ومعقدة، معقبا: "حقيقة، كان الاسلم لنا سياسيا الا نتصدر لتلك الملفات"، ولكن ذلك كان لامانة الحكومة في حل كل مشكلات الشعب المصري.





وأضاف ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول وقرارات لمشاكل ليست سهلة، وكان الاسلم عدم مواجهتها، لكن الهدف من كل هذا هو مصلحة الوطن والمواطنين.



