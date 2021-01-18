مدبولي أمام البرلمان: قفزنا 90 مركزا في مجال جودة الطرق عالميا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على استكمال شبكة طرق قومية، من خلال اضافة 1600 كيلو متر من الطرق، الي جانب تطوير شبكة الطرق القائمة بنحو 2500 كيلو متر، وانه تم بالفعل تنفيذ مشروعات الطرق والكباري وبلغ اجمالي اطوال الطرق المنفذة ضمن هذا المشروع 4500 كيلو.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، انه في ضوء هذا الانجاز تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز الـ 118 عالميا في عام 2014، وصلنا حاليا للمركز 28 على مستوى العالم، اي اننا قفزنا 90 مركزا في مجال جودة الطرق.





وأضاف انه تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب تلك الموانئ الي 4.6 مليون راكب، بالاضافة الي تطوير عربات السكة الحديد، من خلال تطوير وزيادة عربات البضائع من خلال اضافة 133 عربة جديدة، مما ادى لزيادة كمية البضائع المنقولة من خلال شبكة السكة الحديد الي 9.2 مليون طن خلال العامين الماضيين.





وأكد على ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح لثلاث سنوات قادمة، وتتمثل اهم اهداف هذا البرنامج في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة لنفس معدلات النمو التي وصلنا اليها قبل جائحة كورونا، وهي اكثر من 6%، الي جانب تحسين كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية.



