محافظ الغربية يفتتح 3 محطات للصرف الصحي ومدرسة بتكلفة 243 مليون جنيه بقطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اهتمام المحافظة الدائم بإقامة ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين بالغربية.





جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لافتتاح ٣ محطات معالجة للصرف الصحي ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز قطور بحضور النائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب.









وبدأ محافظ الغربية بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرانباص بتكلفة ٨٩ مليونا و٦٨٠ ألف جنيه، والتي تخدم ٥١٦٢ مواطنا بقرى (شبرانباص - كفر أحمد شلبي - عزبة راغب ودويدار)، تحتوي المحطة على (٣) محطات رفع بطول ١٥٠٨١ م/ط للشبكات وطول ٦٨١٨ م/ط لخطوط الطرد، وتحتوي على ٧٦٤ وصلة منزلية.





ثم اتجه الدكتور طارق رحمي إلى افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية عطف أبو جندي على مساحة ٥٢٥ م٢ بتكلفة إجمالية ٨١ مليون جنيه، وتخدم المحطة ١٩٠٠٠ مواطن بقرية عطف أبو جندي بمركز قطور، وتحتوي على ٤٢٠ وصلة منزلية.





وأكمل المحافظ افتتاحاته بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطاح بتكلفة إجمالية ٦٣ مليون و ٦٨٠ ألف جنيه، وتخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى ( منشأة العياري - بطاح ومجاهد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي)، تحتوي المحطة على عدد (٢) محطة رفع بطول ١٣٨٩٢ م/ط للشبكات وطول ٢٦٠٥ م/ط لخطوط الطرد، وتحتوي على ٩٥٠ وصلة منزلية.





واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح (٢) مبنى إضافي بمدرسة الشين للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية ٩ مليون جنيه للمراحل الدراسية (رياض الأطفال - الابتدائية - الإعدادية)، وتحتوي على (١٧) فصلا، عدد (٨) غرف رياض أطفال، (١) مكتبة، (١) غرفة مصادر، (١) معمل، (١) مسرح و(١) صالة متعددة الأغراض.





وأكد الدكتور رحمي اهتمام المحافظة الدائم بإقامة مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها مشاريع قطاع الصرف الصحي الذي تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا به وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لتدعيم تلك المشروعات حرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين بالغربية خاصةً في القرى الأكثر فقرًا، كما أشار المحافظ إلى أهمية افتتاح المزيد من المدارس الجديدة بالمحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول واستيعاب كل الطلاب.



