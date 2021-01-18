يحدث في أسوان.. ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين وتنفيذ أحكام





وقد نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 7 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (2.9) كيلو جرام ، بجانب (6) أسلحة نارية و (150) جرام هيدرو ، و 5 جرام هيروين .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 766 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (177) حكم حبس جزئي، و( 30) حكم حبس مستأنف، و(402) أحكام غرامات، و(154) أحكام المخالفات، بجانب 3 جنايات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 28 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 551 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية و2 توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة ، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 89 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 117 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.



