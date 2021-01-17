إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان - القاهرة

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة فى الجسم فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى أسوان/ القاهرة بدائرة مركز إدفو.





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من الكيلو 120 بنطاق مركز إدفو شمال العاصمة ، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





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وقد تبين أن المصابين هم إسلام.ح.ع 25 سنة والذى أصيب بإرتجاج بالمخ ، وشحات.أ.أ 35 سنة، والذى أصيب بارتجاج بالمخ، ومحمد.ج.س 38 سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وحسب الله. ع. م 33 سنة والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحنفى. ع 62 سنة والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس.





هذا بجانب إصابة فايزة.ح 47 سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحسين. م. ع 50 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وشحاته.م.ش 47 سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وهشام.ع.ج 43 سنة والذى أصيب باشتباه ارتجاج بالمخ، وايستر.ب.ف 38 سنة والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس.





هذا وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وأيضًا ضبط العديد من المخالفات وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.





ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (2.5) كيلو جرام ، بجانب (5) أسلحة نارية و (30) جرام هيروين .





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 708 حكم قضائى شملت ضبط ( 156) حكم حبس جزئي ، و( 23 ) حكم حبس مستأنف ، و( 397) أحكام غرامات ، و( 128 ) أحكام المخالفات ، بجانب 4 جنايات .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.