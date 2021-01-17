تنفيذ 708 أحكام قضائية وضبط 548 مخالفة مرورية و29 قضية تموينية في حملة بأسوان





وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (2.5) كيلو جرام ، بجانب (5) أسلحة نارية و (30) جرام هيروين.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 708 أحكام قضائية شملت ضبط (156) حكم حبس جزئي، و(23) حكم حبس مستأنف، و(397) حكم غرامات ، و(128) حكم المخالفات، بجانب 4 جنايات .





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و(8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر.









وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 548 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفورى فى 83 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 75 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 110 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 104 مخالفات متنوعة.









وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.











يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط (4) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو".