ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ 708 أحكام قضائية وضبط 548 مخالفة مرورية و29 قضية تموينية في حملة بأسوان

الأحد 17/يناير/2021 - 01:04 م
المتهمين
المتهمين
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأحد تنظيم حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وأيضًا ضبط العديد من المخالفات وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.

وفى هذا الإطار نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو تزن (2.5) كيلو جرام ، بجانب (5) أسلحة نارية و (30) جرام هيروين.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 708 أحكام قضائية شملت ضبط (156) حكم حبس جزئي، و(23) حكم حبس مستأنف، و(397) حكم غرامات ، و(128) حكم المخالفات، بجانب 4 جنايات .

اقرأ أيضًا: 

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و(8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر.


وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 548 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفورى فى 83 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 75 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 110 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 104 مخالفات متنوعة.


وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.


يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
 
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط (4) حالات إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو".  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في حملة بأسوان.. إيجابية 13 سائقا لتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 726 حكما قضائيا

ضبط 12 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

ضبط 14 سائقا لتعاطى مخدرات ومخالفات مرورية وتموينية وتنفيذ 710 أحكام بأسوان

ضبط 18 سائقا لتعاطي المواد المخدرة في حملة بأسوان

في حملة بأسوان .. تنفيذ 534 حكما قضائيا وضبط مخالفات مرورية وتموينية

حملة أمنية بأسوان.. ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين وتنفيذ أحكام

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية