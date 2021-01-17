تعرف على أماكن تلقى طلبات المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة بأسوان.. شاهد

تواصل أجهزة الدولة جهودها للوفاء بتعويضات أهالى النوبة، من خلال انطلاق المرحلة الثانية لتلقي رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى بإجمالى 5329 مستحقًا والتى بدأت أول أيام عملها اليوم وسوف تستمر على مدار شهر كامل وذلك من إجمالي 11 ألفا و500 مستحق، تقدم في المرحلة الأولى منهم 6171 مستحقا.







يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضًا إنشاء السد العالي.





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ويتم تلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا داخل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين في تملك الأراضي المقام عليها المساكن لمتضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان.





كما توجد لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع في الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضرري إنشاء السد العالي، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضي الزراعية.





وتشمل أماكن تلقى الطلبات 4 لجان بمركز ومدينة أسوان وهى اللجنة الأولى ومقرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان '' قاعة الاجتماعات'' وتضم قرية غرب أسوان داخل الزمام، قرية غرب أسوان خارج الزمام، الطلبات المعلقة من المرحلة الأولى.





اللجنة الثانية حى جنوب المدينة: وتشمل غرب سهيل، المنشية الجديدة، الشلال. اللجنة الثالثة حى غرب المدينة وتشمل الشيخ هارون، نجع المحطة، عزبة الحدود، الكرور، أما اللجنة الرابعة تشمل الجزيرة، السيل الريفى، الحصايا، قرية أبو الريش.





وبالنسبة لتعويضات تقنين تقرير حق الانتفاع بالجزر بأراضى طرح النهر المقام عليها مساكن مقرها مبنى أملاك الدولة الخاصة بمنطقة المحمودية، أما تعويضات المساكن ''سكن، نقدى'' تم تخصيص 10 وحدات تضامن اجتماعى بالقرى التالية: بلانة، توشكى، عنيبة، نصر، المالكي، قورته، كلابشة، الدكة، أبو هور، دهميت، وأخيرًا تعويضات الأراضى الزراعية مقرها المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو أرض قابلة للزراعة، نقدي.