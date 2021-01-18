نماذج امتحانات الأعوام السابقة للشهادة الثانوية الأزهرية

قدم المركز الإعلامي التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية نماذج امتحانات الأعوام السابقة للصف الثاني الثانوي والشهادة الثانوية الأزهرية.
يأتي هذا في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بضرورة متابعة طلاب العلوم الإسلامية والعمل على تذليل آية عقبات قد تحول دون مواصلتهم لتفوقهم الدراسي، وتعليمات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول
أعلن محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناؤنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
تطبيق إلكتروني على الهواتف
أعلنت الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، التابعة لقطاع المعاهد الازهرية عن إصدار تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتضمن كتب الصف الثالث الثانوي الأزهري.
وقالت إدارة الكمبيوتر، إن التطبيق يتضمن كل كتب ومقررات الصف الثالث الثانوي الازهري ويمكن للطلاب تحميله من الرابط التالي: حمل التطبيق من هنا
حذف مقررات شهر يناير
وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.