إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

أحالت النيابة العامة المتهم بامتلاك موقع افندينا للزواج العرفي، الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار بالبشر ونشر منشورات منافية للاداب .





جاء بأمر الإحالة، ان المتهم اتجر في شخص طبيعي هي المجني عليها أ.أ بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها ، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بان عرضها عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها .





وأكد امر الاحالة ، ان المتهم اعتدى علي مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بان عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ) منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حساب خاص علي شبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) مسمى ( افندينا للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم واناشار الرذيلة في المجتمع.



