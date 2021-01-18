شعراوي يكشف لنواب البرلمان جهود التنمية المحلية في مكافحة الفساد

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، جهودالوزارة في مكافحــة الفساد و المتابعة وتقييم الأداء ، نؤكدا أنه تم المرور على 274 وحدة محلية ب 16 محافظة.





وأضاف : " تم تنفيذ تفتيش مفاجئ لعدد 76 مدينة / حي ، وإعداد تقرير مفصل لجميع الوحدات المحلية التى تم المرور عليها ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لجميع مأموريات التفتيش لعرض الملاحظات والتوصيات ومتابعة التنفيذ.





ولفت إلى أنه تم رفع التقرير لهيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام الهيئة بمتابعة الإجراءات حول إحالة المتقاعسين طبقا لتقارير قطاع التفتيش و تنفيذ عدد من مأموريات التفتيش المشتركة بين قطاع التفتيش و هيئة الرقابة الإدارية.





وقال: تم فحص عدد (2317) شكوى مرسلة لقطاع التفتيش عن طريق البريد العادى و البريد الإلكترونى و الwhatsApp.





ولفت : تم تفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية و تقييم (276) قيادة و التنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن و ذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية فى المحور المالى و الإدارى و معدلات تنفيذ الخطة الإستثمارية وفحص الإدارات الهندسية و الحملات الميكانيكية وكذا السمات الشخصية.





كما أشار الى تشكيل لجنة لمتابعة الإستعدادات لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد ومتابعة سير فاعليات البطولة.





و حول مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة قال: يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة ، و يتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومى لجنة عليا موسعة تضم أعضاء من مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء.





و أضاف " قامت المحافظات خلال الفترة الماضية بتوفير مبلغ 448 مليون جنيه لاقامة بعض المشروعات ومنها بينها البنية التحتية وبعض الطرق والكبار واعمال التطوير للمناطق التم يمر بها المسار وتم توفير تلك المبالغ بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.





وقال " تم توجيه مبلغ 41 مليون جنيه للمحافظات وفرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوجيه من السيد وزير السياحة والآثار، للالانتهاء من كافة نقاط المسار بشكل متكامل.