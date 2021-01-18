سب وقذف وتشهير.. تأجيل دعوى تعويض ميريهان هشام بـ 10 ملايين جنيه

أجلت المحكمة الاقتصادية نظر دعوي تطالب إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه لصالح ميريهان هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبا وقذفا والتشهير بها وعدم حذف الفيديو من يوتيوب وفقا لصحيفة الدعوي وذلك لجلسة 1 فبراير المقبل لضم كافة محاضر جلسات جنحة السب والتشهير ضد عارضة الأزياء وكامل أوراق الجنحة.

وتضمنت صحيفة الدعوي المقامة من المستشار هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لها أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما ادي إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.

وأضافت الدعوي أن المدعية إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبة بالزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما إصابة المدعي من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

صرح المستشار هيثم عباس أن الغرض الأساسى من تلك الدعوى هو أن يصدر حكم ضد تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي ولنبدأ من المؤسسات والكيانات الاعلامية حتى نحافظ على قيم وتقاليد المجتمع و التى اصابها الكثير من التشوه بسبب ما ينشر من سب وتنمر وتشهير دون رادع أو حساب راجين ان تكون تلك الدعوى بداية لتصحيح الفكر فيما ينشر وتوخى الدقة حفاظا على قيم مجتمعنا واخلاقنا المعتادين عليها.