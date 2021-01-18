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محافظات

محافظ المنوفية: مبادرة لدعم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الهلال الأحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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مروة فاضل
التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي والمنسق العام لجمعية الهلال الأحمر المصري ومحمد موسى مدير جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة دعم القطاع الطبي خلال جائحة كورونا.

تناول اللقاء بنود المبادرة والتي تهدف إلى مجموعة من الخدمات الطبية متمثلة في القوافل الطبية والتوعية الصحية وتوزيع حقائب النظافة الشخصية للفئات الأولى بالرعاية من محدودي الدخل.

وأشار الدكتور رامي الناظر إلى أنه سيتم تنظيم عدد من القوافل الطبية تحت رعاية محافظ المنوفية تستهدف 6 آلاف مواطن وسيتم توزيع ألف شنطة عناية شخصية كدعم من جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية هذا فضلا عن تقديم مجموعة من الحملات التوعوية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تلك القوافل الطبية والحملات التوعوية تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري المستمرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمجان للأهالي القري الأكثر احتياجًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا كجهاز مساند للأجهزة التنفيذية للدولة في أوقات الأزمات والكوارث.

وثمن محافظ المنوفية جهود جمعية الهلال الأحمر المصري والدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي، مشيرًا الي أهمية المبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكل الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.
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