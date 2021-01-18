الجيزة تعلن الحرب على الإشغالات.. حملات مكثفة في جميع المراكز والأحياء.. والغلق عقوبة المخالفين

شهدت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات موسعة لاعادة الانضباط للشارع، فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن بشان الحملات على مدار الساعة تحقيق الانضباط بالشارع.





وتأتي الحملات الموسعة التي شهدتها المحافظة ضمن خطة المحافظة للتصدي للاشغالات، وإزالة مخالفات البناء، وغلق المقاهي المخالفة والتي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.





- رفع ١٤٠ حالة أشغال بحي جنوب

فى حى جنوب الجيزة تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة واعلى نفق الأهرام.





وفى حى العمرانية تم رصد اعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالف لردع المخالفين كما تم غلق عدد 2مقهى بشوارع اهل الخير والنادى الرياضى بعد ضبطهما بتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران وذلك لإنتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة .





- غلق مطعم سياحي بالعجوزة

وفى حى العجوزة أسفرت حملات رفع الإشغالات عن غلق وتشميع مطعم سياحى بشارع شهاب وكلبشة عددًا من السيارات التابعة للمعارض لتعدية على حرم الطريق العام وإنتظارها أعلى الأرصفة بنطاق حى العجوزة كما تم غلق وتشميع محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر بالحوامدية.





- ازالة تعديات البناء بالواحات

وفى مركز الواحات تم ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة لعدد 2 حجرة تحت الانشاء بقرية العجوز الى جانب غلق وتشميع عدد من المقاهى بقرية القصر لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .





- تطوير شارع السودان

وفى حى الهرم قامت ادارة المرافق بإصلاح كسر بـــــــ 3 مواسير مياه بشوارع سلامه وأبو الفتوح واللبينى

وفى حى الدقى تم البدء فى اعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان فى ضوء توجيهات السيد محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.





وفى منشأة القناطر تم تحرير 24 محضر مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات الى جانب افتتاح دورات تدريب مهنى لحرفتى الكهرباء والخياطة لاهالى قرية ام دينار والقرى المجاورة لها.





- رفع ١٠٠ حالة أشغال بالطالبية