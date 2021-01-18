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برلمان

أبو العينين: بيان مدبولي شاهد عيان على كل إنجازات الرئيس السيسي

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:00 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
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أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقى للتنمية فى مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلا: علينا العمل على التخصص فى الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية.

ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، التحية لرئيس الوزراء على البيان الشافى الذى تقدم به والذى يفخر به كل مواطن مصرى كشاهد عيان على كل الإنجازات التى يقوم بها الرئيس السيسى صاحب النهضة الحديثة.

وقال: نحن فى عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس فى المشروع القومى الكبير.

وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية فى كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: مصر مليئة بالخبرات والقدرات.

ودعا، إلى ضرورة التقييم الدورى والتنافسية بين المحافظين بشكل يومى وشهرى، نظرا لأهمية المحافظات فى عملية التنمية، قائلا: ولكن علينا تنظيم دورنا، لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة
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