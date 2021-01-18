بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري





وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.





وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، المقامة بينهما بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين في ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأضاع أحمد ياسر ريان هدفا محققا لفريق سيراميكا، وكذلك الأمر بالنسبة لناصر منسي الذي أضاع هدف مؤكد لفريق الطلائع لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين فى ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز مكانهما بجدول ترتيب المسابقة.

وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من : المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: عامر عامر خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار خط الوسط- كوامي بونسو - محمد توني - وينفول كوبينا - محمد إبراهيم خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

بينما لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد ناصف وعلي الفيل وإسلام جمال وحسن مجدي. خط الوسط: عمرو السيسي ومصطفى جمال وأحمد زولا. خط الهجوم: إبراهيما كونيه وأحمد سمير وناصر منسي.

حقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.