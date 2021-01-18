إطلاق منصة إلكترونية لتسليط الضوء على الملف الثقافي بسوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث تطوير القطاع الثقافي ونشر الأنشطة الثقافية بالمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور مرزوق العادلي استاذ الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب، والدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والتراثية بالجامعة، وممثلي إدارات " العلاقات العامة والإعلام، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات، والمكتبة " بديوان عام المحافظة.

واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية لتسليط الضوء على الملف الثقافي بالمحافظة، والتعرف من خلالها على مشاهير وأعلام سوهاج في مختلف المجالات، لافتا إلى أن تلك المنصة تهدف إلى الارتقاء بالوعي الثقافي لدى الشباب من خلال إبراز الكنوز الثقافية التي تتمتع بها المحافظة، مؤكدا على دعمه لتطوير الأنشطة الثقافية ونشرها في مختلف مدن وقرى المحافظة.





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قوال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة انتهت من التجهيز لصرف منحة المولد النبوي الشريف، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ليبدأ الصرف من مكاتب البريد بدءا من الغد 19 يناير الجاري ولمدة شهر حتى 18 فبراير القادم، لعدد 5519 عامل غير منتظم بسوهاج بمبلغ 2 مليون و795 ألف و500 جنيه .