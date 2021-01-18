ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الجيزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:05 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اختباء (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده (بالإعدام) فى قضيتى (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل عمد

ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم مؤبد بـ القليوبية

الداخلية: ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من مؤبد في الجيزة

ضبط 2.795 لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى الجيزة

ضبط 2.5 طن مصنعات لحوم و8640 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

ضبط هاربين من تنفيذ 12 حكما قضائيا بمدد سجن 64 سنة

ترشيحاتنا

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

اسألوا النادي.. محمد صلاح يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا بعد زيارة خبرائها للصين

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

تستغرق أكثر من 6 أشهر.. حدائق الحيوان تكشف مراحل تحنيط الفيل نعيمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة