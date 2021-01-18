ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اختباء (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده (بالإعدام) فى قضيتى (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.



