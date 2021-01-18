المنتخب الفرنسى لكرة اليد يشكر مصر على حفاوة الاستقبال وتوفير سبل الراحة

التقى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021، بجاكي بيتنفيلد رئيس بعثة المنتخب الفرنسى وجيوم جيل المدير الفنى للمنتخب الفرنسى.







وتناول اللقاء روح الود والاحترام والتقدير بين الجانبين فرحب المهندس هشام نصر ببعثة المنتخب الفرنسى، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات بين الاتحادين المصرى والفرنسى.





ومن جانبه نقل جاكي بيتنفيلد رئيس بعثة المنتخب الفرنسى الشكر والتقدير من المنتخب الفرنسى إلى المهندس هشام نصر وإلى الحكومة المصرية واللجنة المنظمة على حفاوة الاستقبال فى مصر وتوفير سبل الراحة فى مقر إقامة الفريق الفرنسى مع باقى المنتخبات المشاركة بالبطولة.







وقام بترتيب هذا اللقاء هشام سعيد مرافق المنتخب الفرنسى ببطولة العالم الحالية لما يتمتع به ثقة الاتحاد الفرنسى بالإضافة أن المدير الفنى للمنتخب الفرنسى جيوم جيل كان زميل هشام سعيد فى الملعب عند احتراف الفهد الأسمر لكرة اليد المصرية فى فرنسا.







تأتى زيارة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد إلى مقر إقامة بعثات المنتخبات المشاركة ببطولة العالم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والجميع داخل الفقاعة المغلقة لبطولة العالم.