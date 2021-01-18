رئيس جامعة سوهاج: إنشاء صالة مغطاة بتكلفة 175 مليون جنيه

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، ظهر اليوم، في المباراة الافتتاحية للمعسكر التدريبي لكرة القدم والطائرة النسائية، التي أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الرياضي الأول لاتحاد طلاب الجامعة، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء الاتحاد بالكليات.





وألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها تقديم الدعم الكامل لإقامة الأنشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد الطلاب، بهدف تنمية القيم الأخلاقية لدى الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الانتماء والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن فعاليات المعسكر تأتي في إطار اهتمام الدولة بالرياضة للمحافظة على الصحة العامة وبناء شخصية الإنسان، مضيفًا أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء أول صالة رياضية لطلاب الجامعة تقام بالحرم الجامعي الجديد على مساحة 8200 متر وبتكلفة 175 مليون جنيه.





وفي السياق نفسه ناشد الدكتور صفا محمود السيد، الطلاب بالاستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة الزمنية لتنفيذ أكبر عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة حسب توجهات الدولة لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية، مؤكدًا أهمية زيادة نسبة مشاركة الفتيات في كل الأنشطة والفعاليات، كما هو الحال في هذا المعسكر الذي يشارك فيه 335 طالبة مقابل 175 طالبا.





ومن جانبه قال صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب، إن المعسكر يقام خلال الفترة من 16 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ويشارك فيه 510 طلاب وطالبات لممارسة عدد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم وكرة الطائرة النسائية، والجمباز، والكاراتيه، الجودو، وكرة السلة.







