العثور على طفلة رضيعة ملقاة بجوار وحدة صحية برشيد

عثر أهالى مركز رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة ببطانية وملقاة بالشارع بجوار وحدة ديبي الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.





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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي مركز رشيد بالعثور على طفلة رضيعة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الطفلة ملفوفة ببطانية ولم يستدل على أهليتها، تم نقل الطفلة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإيدعها إحدى دور رعاية الأيتام.