5 أفدنة لخريجي الزراعة بالوادي الجديد.. جامعة الفيوم تستضيف رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور عدد من ممثلي الهيئة الدكتور أشرف حلمي، رئيس شعبة تحليل البيانات، والدكتورة غادة عطا، رئيس شعبة التدريب، والدكتورة سلوى البيه، رئيس قسم التطبيقات الهندسية، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة واتحاد طلاب الجامعة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.





وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء يأتي في إطار الدور البحثي والعلمي والتنويري والعملي الذي تحرص عليه جامعة الفيوم، بالإضافة إلى الوقوف على آخر ما توصل إليه العلم والعلماء في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الذي أصبح يعتمد عليه في الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات التي تحدث على الأرض، وكذلك المساهمة في دعم اتخاذ القرار في العديد من المجالات المتنوعة.









وأشار شديد إلى أنه بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات فإن جامعة الفيوم بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة لتملك مساحة ألف فدان في محافظة الوادي الجديد، حيث سيتم توزيع عدد خمسة أفدنة على كل خريج من خريجي كلية الزراعة بجامعة الفيوم ليقوم بزراعتها وتنميتها.





وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أنه جار العمل من جانب جامعة الفيوم على إحدى الدراسات الخاصة بمنطقة المغرة وذلك بالتعاون مع أربع جامعات أوروبية وأربع جامعات مصرية، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مبلغ ٧٠ مليون جنيه لإتمام المراحل الإنشائية لمشروع الطاقة الشمسية بمبنى المعامل المركزية بالجامعة.





وأضاف أنه بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء سيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل لطلاب الجامعة خلال فترة التدريب الصيفي وستتكفل الجامعة بكل التكاليف المادية المتعلقة بالتدريب.





من جانبه أشاد الدكتور محمد بيومي زهران خلال كلمته باللقاء مع د أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والذي سيكون باكورة تعاون أكاديمي وعلمي وتدريبي بين جامعة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.





واستعرض بيومى أهداف الهيئة في توطين التكنولوجيا ودعم اتخاذ القرار للمشروعات القومية المختلفة وخدمة الكثير من المجالات المختلفة، مناقشا أعمال وتخصصات الشعب التي تضمها الهيئة والتي تسعى إلى تحقيق التكامل والتعاون فيما بينها لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.





كما ألقى الدكتور محمد زهران الضوء على دور الهيئة في نشر ثقافة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لطلاب التعليم ماقبل الجامعي عن طريق تبسيط العلوم ووضع المناهج التي تناسب مراحلهم التعليمية، بالإضافة لدور الهيئة في دعم الصناعة والكشف عن الثروات المعدنية وتنمية الثروة السمكية وعمل دراسات مكانية للبحيرات المائية، وكذلك دور الهيئة في استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتنفيذ خرائط إلكترونية للتجمعات العمرانية الجديدة.





واستعرض زهران إنجازات الهيئة في المساهمة في تدشين وكالة الفضاء المصرية واستضافة وكالة الفضاء الإفريقية وكذلك المساهمة في مشروع المليون والنصف فدان وعمل دراسات متعلقة بالمياه الجوفية لهذا المشروع والمساهمة في مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ونجاح الهيئة في تنفيذ نظام مراقبة وتحليل المياه.





وفي نهاية اللقاء قام الدكتور أحمد جابر شديد بتقديم وإهداء درع الجامعة الى الدكتور محمد زهران تقديرا له.