استشارى بتأمين صحى بورسعيد: التعامل مع 340 حالة تعاني من جروح وطلقات نارية بالقلب

ظلت بورسعيد على مدار الأعوام الطويلة الماضية تعانى سرعة التدخل الطبى لإنقاذ حياة العديد من المواطنين لعدم وجود الأطباء المختصين للتدخل اللازم الفورى واللحظى، مما كان يترتب عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتحويل المريض لأحد مستشفيات الإسماعيلية أو المنصورة، والتى كثيرا ما فارق المصاب الحياة قبل الوصول إليها.





وشهدت العديد من الحوادث التى لقى مصابيها حتفهم حالات من الغضب الجماهيرى والقاء اتهامات على المنظومة الطبية بالفشل فى بورسعيد .





ومع تدشين منظومة التامين الصحى الشامل تبدلت الاوضاع بعد توفير العديد من الاستشاريين والجراحين المهرة فى مختلف التخصصات والذين عكفوا على انقاذ حياة المئات من المواطنين خلال تلك الفترة الوجيزة لبدء تشغيل المنظومة.





ويقول الدكتور أمير البسطويسي استشاري ومدرس جراحات القلب والصدر وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر، إن اللحظة بتفرق في مستشفى السلام بورسعيد أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.





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وأضاف البسطويسى فى تصريحات لصدى البلد: نحن في قسم جراحة القلب والصدر نقوم باستقبال جميع حالات طوارئ وحوادث القلب والصدر بمحافظة بورسعيد ومن محافظات مجاورة والتعامل مع جميع أنواع الحالات المختلفة وحتى التي تحتاج لتدخل جراحي طارئ.





وشدد البسطويسى، أن الواقع الحالى للتعامل مع تلك الحالات يعد الأول من نوعه في مثل هذا التخصص الدقيق حيث كان في وقت سابق يجب تحويل مثل هذه الحالات إلى أقرب مستشفي طوارئ جامعي يتوفر فيها هذا التخصص قبل توفير مثل هذه التخصصات النادرة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية وهو ما كان يهدد حياة معظم المرضى أثناء نقلهم إلى خارج المحافظة.





وشدد بسطويسى على أنه لم يتم تحويل مريض واحد خارج المحافظة، خلال العام المنقضى وتم التعامل مع أكثر من 340 حالة تعاني من جروح نافذة بالقلب أو الصدر أو حالات طلق ناري، من بينهم ٧ حالات إصابة بجرح طعني نافذ مباشر للقلب .





وأوضح بسطويسى أنه تم أيضا التعامل مع ٦٧٥ حالة تعاني من ارتشاح رئوي حاد أو إسترواح هوائي تلقائي أو إنسكاب دموي بالغشاء البللوري او غشاء القلب التاموري، وتهتك بالرئة أو كسور بعظام القفص الصدري او ابتلاع اجسام غريبه .





وشدد الدكتور امير بسطويسى علي جاهزية الفريق المدرب علي أعلي مستوى لإستقبال جميع أنواع الحالات علي مدار اليوم والأسبوع، كما أكد علي ضرورة نقل أي مريض يشتبه إصابته بمنطقة القلب والصدر إثر حادث طريق أو أي إصابة لأي سبب آخر علي وجه السرعة إلى طوارئ مستشفي السلام بورسعيد لأن دقائق بسيطة قد تفرق بين الحياة والموت.