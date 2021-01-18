هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد.. فيديو

؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عاشور"، قائلًا: "

الأصل أننا لا نترك الطعام مكشوفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "ضعوا عليه ولو عودا من اراك"، فخوفك

من الطعام المكشوف في محله لأننا لا نعرف ما مر عليه من حشرات أو أصابه من جراثيم وبكتيريا،

صحيح أن الشرع لا يمنع مسألة النمل لأنه مما لا نفس له سائلة يعني لا يصدر عنه دم،

لكن لو نفسك لم تقبل تناول هذا الطعام فلا شيء عليه لكن أكل هذا الطعام جائز".