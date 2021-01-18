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ديني

هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:19 م
هل استخدام مبيد حشري
هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا عندي نمل كتير ويتجمع على كل شئ في البيت ويسبب لي القرف ، فهل يجوز وضع مبيد حشري لمكافحته؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مملكة الحيوان علينا أن نتعامل معها برفق فلا نؤذيها إلا أن نرد أذاها، منوها أن النمل من الممكن أن نطرده بدون استخدام مبيد حشري، وهذا منتشر على السوشيال ميديا بالطرق الطبيعية.

وأشار إلى أنه لو يطرد بالطرق الطبيعية، وتطلب الأمر استخدام المبيد الحشري، فهنا نضطر لاستخدامه في أضيق نطاق على القدر الذي يزيل الأذى فقط اللاحق بصاحب البيت.

وأوضح، أنه ينبغي علينا الحفاظ على هذه المخلوقات بشرط ألا تؤذي الإنسان لأنه أعلى منها وفوقها.

حكم رمي الطعام الذي سار عليه النمل
"هل التخلص من الطعام الذي سار عليه النمل حرام؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "عاشور"، قائلًا: "الأصل أننا لا نترك الطعام مكشوفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "ضعوا عليه ولو عودا من اراك"، فخوفك من الطعام المكشوف في محله لأننا لا نعرف ما مر عليه من حشرات أو أصابه من جراثيم وبكتيريا، صحيح أن الشرع لا يمنع مسألة النمل لأنه مما لا نفس له سائلة يعني لا يصدر عنه دم، لكن لو نفسك لم تقبل تناول هذا الطعام فلا شيء عليه لكن أكل هذا الطعام جائز".
 

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