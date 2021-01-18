هل استخدام مبيد حشري لمكافحة النمل حرام؟ الإفتاء ترد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا عندي نمل كتير ويتجمع على كل شئ في البيت ويسبب لي القرف ، فهل يجوز وضع مبيد حشري لمكافحته؟
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مملكة الحيوان علينا أن نتعامل معها برفق فلا نؤذيها إلا أن نرد أذاها، منوها أن النمل من الممكن أن نطرده بدون استخدام مبيد حشري، وهذا منتشر على السوشيال ميديا بالطرق الطبيعية.
وأشار إلى أنه لو يطرد بالطرق الطبيعية، وتطلب الأمر استخدام المبيد الحشري، فهنا نضطر لاستخدامه في أضيق نطاق على القدر الذي يزيل الأذى فقط اللاحق بصاحب البيت.
وأوضح، أنه ينبغي علينا الحفاظ على هذه المخلوقات بشرط ألا تؤذي الإنسان لأنه أعلى منها وفوقها.
حكم رمي الطعام الذي سار عليه النمل