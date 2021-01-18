ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي الزمالك يؤازر فريق الطائرة أمام سبورتينج

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، على مؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام نظيره سبورتنج في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بالدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سبورتنج 3/صفر بنتيجة أشواط: 25/17 و25/21 و25/18.

وحرص رئيس النادي على الحديث مع نجوم الفريق خاصة القدامى منهم، ووعدهم بتوفير مناخ من الاستقرار، وتلبية كل متطلباتهم الفترة القادمة.

وطالب رئيس النادي الفريق بتحقيق الانتصارات الفترة القادمة واستعادة البطولات لطائرة الزمالك من جديد.

وكشف عبدالعزيز عن مفاجأة لفريق الطائرة بأنه سبق له لعب الكرة الطائرة من قبل، ويعرف نجوم اللعبة، مشددا على ثقته في جميع عناصر الفريق التي تعد من أبرز العناصر في مصر.

يذكر أن الفريق يقوده محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه كل من هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدرب.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة جديدة بـ فيروس كورونا داخل نادى الزمالك

13 حالة جديدة.. الكورونا يضرب أبناء ميت عقبة | ماذا يحدث فى الزمالك؟

رئيس الزمالك يؤازر الفريق قبل مواجهة إنبي

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك يؤازر الفريق أمام المصري

طائرة الاتحاد السكندري تواصل التحليق بالفوز على طنطا

ترشيحاتنا

خالد عكاشة يكشف سر زيارة الرئيس للأردن في هذا التوقيت

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده

الصحة العالمية تكشف معلومة صادمة عن كورونا بعد زيارة خبرائها للصين

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

Advertisements

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

وزارة الرياضة تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021