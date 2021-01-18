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برلماني يكشف عن السبب الرئيسي لتواجد رئيس الوزراء بالبرلمان اليوم.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:23 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
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محمود محسن
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أنه كان هناك اجتماع باللجنة العامة لمجلس النواب ضم هيئة المكتب ورئيس المجلس والوكيلين وممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.

وأضاف رضوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياه أنه كان هناك توجه من المجلس لدعوة الحكومة للمثول امام المجلس الجديد الذي تم انتخابه لعرض ما تم من إنجازات او إخفاقات من أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتابع رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن رئيس الوزراء  استعرض ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن وزيري التنمية المحلية والتموين متواجدان بالمجلس وسيكون هناك وزراء أخرون سيأتون تباعا لمجلس النواب لمعرفة ما قامت به الحقائب الوزارية المختلفة حتى يوم 21 يناير 2021.

وأشار رضوان إلى أنه كان هناك هجوم على وزير التموين بسبب قصور أداء الوزارة ببعض المحافظات كسوهاج وهناك قصور في ملف التموين والسلع التموينية ونقص بها.
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