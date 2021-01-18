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محافظات

تخصيص أراض لإنشاء مدرستين بمركزى الواسطى وسمسطا في بني سويف

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:21 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام خارج نطاق الـ 2كم بناحية كوم أبوراضى"بصفة مبدئية"لصالح مديرية التربية والتعليم بغرض إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية على مساحة 8400 متر مربع، وذلك لخدمة العملية التعليمية بمركز ومدينة الواسطى.

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 كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بشأن تخصيص مساحة 331متر بالدور الأرضي بمبني المكتبة الثقافية بقرية دشطوط،وذلك لإقامة سجل مدني لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 2202متر،لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية مازروة،وذلك بدلًا من إقامة مدرسة للتعليم الفني بذات المساحة نظرا لصغرها عن المساحة المطلوب توافرها لإقامة مدارس فنية،وملائمة المساحة المتاحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي. 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،والأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان، عزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021 .

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