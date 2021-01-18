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فن

سميرة سعيد تروج لكليب أغنيتها الجديد «بحب معاك»

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:22 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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آية عاطف
نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو من كليب اغنيتها الجديدة "بحب معاك" كنوع من الترويج قبل طرحه خلال الايام القليلة المقبلة. 

وقالت سميرة سعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "بحب معاك.. قريبا".

وكانت الديفا سميرة سعيد كشفت عن طرحها ألبوم جديد قريبا.. وتعتمد سميرة سعيد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد بطريقة لم تقدم عليها من قبل، وتقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر  خلال كل شهر.

وشوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت: "وأخيرا البوم 2021 ..قريبا".

تتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد.

أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور و وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الاسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.
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