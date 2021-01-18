ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فإنها لا تعمى الأبصار.. أحمد حسن يزور الأشقاء المكفوفين أهل القرآن في الإسكندرية ..فيديو وصور

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
قام أحمد حسن، نجم المنتخب الوطنى السابق، اليوم الإثنين، بزيارة أسرة الأشقاء الثلاثة المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم فى الإسكندرية.

ونشر أحمد حسن عددة صور وفيديو له معهم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلق أحمد حسن قائلا "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.. صدق الله العظيم..".

يوم جميل في ضيافة أهل القرآن الكريم وحفظته في الأسكندرية محمد وفارس وملك ربنا يبارك فيهم حاجة تفرح وربنا يكثر من أمثالهم حاجة جميلة وربنا يجعلهم سند لينا وننال حظنا من دعواتهم ...  وعلي فكرة طلع عندهم مواهب في التقليد ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات: 

- تسلم ياصقر بجد تسلم 
الله يجزاك خير يا ابو حسن 
انت انسان محترم والله 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. مشاعر جميلة بين حسن كوكا وجدته

أحمد حسن يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم.. شاهد

أحمد حسن يستعرض لياقته البدنية في الجيم .. فيديو

رمضان البيه يكتب: إلا من أتى الله بقلب سليم

شاهد.. أحمد حسن برفقة إبراهيم فايق بعد تعافيه

اعتماد 31 خطيبا على بند التحسين منهم 5 خطباء جدد

ترشيحاتنا

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

رغم الخسارة .. محمد سند رجل مباراة مصر والسويد في مونديال اليد

قطع أشجار الكافور المعمرة يثير غضب محبي التاريخ.. وباحثة: ليست نادرة

بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

مونديال اليد .. مصر تخسر من السويد 23-24

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد قرار الفيفا بتعديل توقيت انطلاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟