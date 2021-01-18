جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج أهلي الثلاثية جاهز للعالمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:
علولو أحسن لاعب بافريقيا يلا بطولة محتاجينها في دولاب البطولات ربنا يوفقكم#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/C0vGU5SwcQ— Ismail Zarouk (@IsmailZarouk1) January 18, 2021
حال فريقنا وهو رايح المونديال #اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/GIU7V4iQDa— (Shawkat) Golden Boy❤😎 (@AhmadSh17407944) January 18, 2021
أبطال الثلاثيه جاهز للعالميه#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/FilNrQFdT7— (Shawkat) Golden Boy❤😎 (@AhmadSh17407944) January 18, 2021
القتال في المونديال من اجل ال74#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/FpmGNBpsG6— AbdaLla (@AbdaLla78105223) January 18, 2021
من تاني اكيد راجعين انا دليل وكلي حنين— AbdaLla (@AbdaLla78105223) January 18, 2021
كأس العالم للأندية
كلنا معاك يااهلي#اهلى_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/TbL5mHiXbd
يلا يا اهلي ❤️🦅 البايرن في الانتظار😉#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه— Mahmoud_rajih🦅❤️🦅 (@MahmoudRajih) January 18, 2021