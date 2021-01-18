ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج أهلي الثلاثية جاهز للعالمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى: 




Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاشتاج تامر حسني يتصدر تويتر بعد ساعات من حفل العام الجديد

هاني يجتاح تويتر .. تعرف على السبب | فيديوهات وصور

في ذكرى تأسيس نادي الزمالك.. هاشتاج 110 سنة زمالك يتصدر تويتر

رغم مرور 3 أعوام من عرض هذا المساء.. مشهد ده هاني يواصل تصدر التريند لليوم الثاني

عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل

هاشتاج مؤمن زكريا في المونديال يتصدر تويتر.. والجمهور يتمنى له الشفاء العاجل

ترشيحاتنا

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

سلالة جديدة لـ كورونا تثير الذعر في كاليفورنيا.. وفوتشي يحذر

باب خلفي للرذيلة.. الحقيقة الكاملة حول موقع "أفندينا" للزواج

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شاهد.. مدرب الإسماعيلي يدخل في نوبة بكاء هستيرية عقب الهزيمة أمام المقاولون

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

عدلي القيعي يحذر من فتح باب الشيطان في أزمة محمد الشناوي

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

بسبب إبراهيم حسن.. لجنة التأديب تلزم الإسماعيلي بسداد 20 مليون جنيه للنجوم خلال 30 يوما.. مستندات

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

خاص.. الأهلي لـ صدى البلد: الكلام عن استبدال سيرينو بـ أجاى "عيب"

العناية الإلهية تنقذ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا اللى أكلت الجبنة .. عندما نافست ميتسوبيشي «كريستالة» كريم عبد العزيز في «أبو على» | صور

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور