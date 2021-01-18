جماهير النادى الأهلى تزلزل تويتر قبل انطلاق كأس العالم للأندية.. شاهد





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:

















علولو أحسن لاعب بافريقيا يلا بطولة محتاجينها في دولاب البطولات ربنا يوفقكم#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/C0vGU5SwcQ — Ismail Zarouk (@IsmailZarouk1) January 18, 2021

من تاني اكيد راجعين انا دليل وكلي حنين

كأس العالم للأندية

كلنا معاك يااهلي#اهلى_الثلاثيه_جاهز_للعالميه pic.twitter.com/TbL5mHiXbd — AbdaLla (@AbdaLla78105223) January 18, 2021

يلا يا اهلي ❤️🦅 البايرن في الانتظار😉#اهلي_الثلاثيه_جاهز_للعالميه — Mahmoud_rajih🦅❤️🦅 (@MahmoudRajih) January 18, 2021

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج أهلي الثلاثية جاهز للعالمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.