بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بـ كورونا في العالم

كشفت بيانات مروعة عن أن المملكة المتحدة لديها الآن أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في العالم، بعد أن كان متوسط ​​عدد حالات الوفاة في بريطانيا 935 شخصًا في الأسبوع حتى 17 يناير، أو ما يعادل 16.5 شخصًا من كل مليون.





وتُظهر الإحصائيات التي جمعتها منصة الأبحاث Our World in Data التي تتخذ من جامعة أكسفورد مقرًا لها أنه لا يوجد بلد آخر لديه حاليًا معدل وفيات أعلى للفرد.





وتفوقت بريطانيا على جمهورية التشيك ، التي كانت في المقدمة منذ 11 يناير بمعدل وفيات بلغ 16.3 ، بعد نشر أحدث أرقام الوفيات مساء الأحد ، عندما كان هناك 671 ضحية.





وتميل إحصائيات الوفيات في عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين في المملكة المتحدة إلى أن تكون أقل بسبب التأخر في الإبلاغ ، مما يعني أن معدل الوفيات في البلاد قد يرتفع أكثر في الصدارة الأسبوع الجاري.





ومع ذلك، هناك دلائل على أن الأزمة البريطانية بدأت في التباطؤ بفضل الإغلاق الوطني الثالث.





وانخفضت الإصابات بنسبة الخمس في سبعة أيام ومن المتوقع أن تتبع الوفيات في الأسابيع المقبلة.





ومن بين البلدان الخمسة الأولى التي سجلت أسوأ معدلات الوفيات هي البرتغال (14.82 لكل مليون) وسلوفاكيا (14.55) وليتوانيا (13.01). بنما هي الدولة الوحيدة في قائمة العشرة الأوائل التي ليست في أوروبا.





وأصبح البر الرئيسي لأوروبا بؤرة الوباء منذ أكتوبر الماضي ، حيث تسبب في حوالي ثلث الوفيات العالمية.